В Москве на выставке покажут свыше 50 работ художников Испании XVI-XIX веков

Кроме того, в экспозицию будут включены предметы декоративно-прикладного искусства, графика и скульптура из собрания Пушкинского музея. Все это описывает испанскую тему в русской культуре: от изобразительного искусства, литературы и театра до кинематографа.

Ранее сообщалось, что ЦСИ «Винзавод» и Москомархитектура откроют выставку уличного искусства «Путь сообщения» 14 ноября. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, такое сотрудничество является новым направлением во взаимоотношениях города и мира современного искусства, передает «Радиоточка НСН».

