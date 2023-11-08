В Москве на выставке покажут свыше 50 работ художников Испании XVI-XIX веков
Выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев» открывается в ГМИИ имени А.С. Пушкина 8 ноября. Проект был организован совместно с Эрмитажем.
Так, впервые с 1937 года музей покажет работы свыше 50 художников, в числе которых работы Диего Веласкеса, Эль Греко и Хусепе де Рибера.
Кроме того, в экспозицию будут включены предметы декоративно-прикладного искусства, графика и скульптура из собрания Пушкинского музея. Все это описывает испанскую тему в русской культуре: от изобразительного искусства, литературы и театра до кинематографа.
Ранее сообщалось, что ЦСИ «Винзавод» и Москомархитектура откроют выставку уличного искусства «Путь сообщения» 14 ноября. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, такое сотрудничество является новым направлением во взаимоотношениях города и мира современного искусства, передает «Радиоточка НСН».
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