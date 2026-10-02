Никита Кологривый снимется в продолжении сериала «Камбэк»

Артист воплотит на экране образ Блайнда — персонажа, который намеренно подталкивает людей к нравственным пределам. В противостоянии с ним окажутся Даша, Юра, Птаха, Олег и бродяга Компот — его вновь сыграет Александр Петров. Также в проекте остались на своих ролях Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов и Григорий Столбов. Премьера специального эпизода запланирована на декабрь.

«Я давно ждал нашей встречи с Сашей Петровым на экране и считаю, что именно так и нужно сводить топовых артистов в кадре — тогда будет интересно всем: и нам, артистам, и зрителю. Мне кажется, и на съемочной площадке, и вне ее у нас получился хороший тандем», — признался Кологривый.

Драматический проект «Камбэк», где главную роль исполнил Александр Петров, вышел на «Кинопоиске» в октябре 2025 года. Сериал погружает зрителя в атмосферу начала 2000‑х годов. Герой Петрова — бездомный по прозвищу Компот, который живет на улицах Нижнего Новгорода и страдает от амнезии: он не помнит даже собственного имени.

«Я очень рад, что к команде «Камбэка» присоединился Никита Кологривый. Раньше мы не работали вместе, и оттого эта встреча стала еще интереснее. Мне кажется, его появление добавило в сериал неожиданное сочетание: сдержанность моего персонажа Компота — и эксцентричность героя Никиты. Я думаю, зрителю понравится это противостояние, и что-то мне подсказывает, что мы еще не раз встретимся на съемочной площадке!» — поделился эмоциями исполнитель роли Компота Александр Петров.



История начинает развиваться в обычный будний день: четверо старшеклассников — Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Григорий Столбов и Хетаг Хинчагов — замечают, что школьная повариха тайком подкармливает местного бездомного. С этого момента их жизни оказываются тесно связаны: Компот выручит ребят, когда на них нападут уличные хулиганы, а подростки в ответ пообещают помочь ему вернуть воспоминания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».