В Санкт-Петербурге прошла премьера новогодней комедии «Папу маме заверни»

По сюжету главная героиня – дочка учительницы и растет без отца. Под Новый год она решает исполнить заветное желание мамы и подарить ей необычный подарок, – ужин со "звездой" - любимым маминым актером.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре в прокат выйдет российская комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях.

