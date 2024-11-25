В Санкт-Петербурге прошла премьера новогодней комедии «Папу маме заверни»
В Санкт-Петербурге прошла премьера российской новогодней комедии «Папу маме заверни». Торжественный показ был организован в знаменитом питерском Лендоке.
Презентация фильма в столице запланирована на 5 декабря, после этого лента выйдет на большие экраны. Кинорежиссер Иван Архипов смог собрать по-настоящему звездный состав: Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Анна Хилькевич, Роман Попов, Олег Тактаров, Надежда Сысоева и другие.
По сюжету главная героиня – дочка учительницы и растет без отца. Под Новый год она решает исполнить заветное желание мамы и подарить ей необычный подарок, – ужин со "звездой" - любимым маминым актером.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре в прокат выйдет российская комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru