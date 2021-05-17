В Роттердаме стартовало «Евровидение-2021»

В Роттердаме началась церемония чествования стран — участниц музыкального конкурса «Евровидение 2021», сообщает РИА Новости.

Жириновский предложил отправить на «Евровидение» его песню

Российская исполнительница Манижа выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник.

На дорожку не выйдут представители Польши и Исландии, так как в их командах выявили COVID-19. Конкурс пройдет 18-22 мая. Манижа исполнит песню Russian Woman.

Певец Сергей Лазарев заявил, что Манижа получит на «Евровидении-2021» заведомо меньше баллов из-за того, что исполняет конкурсную песню на русском языке.

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Фото: euroinvision.ru
ТЕГИ:КонкурсЕвровидение
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