В Роттердаме стартовало «Евровидение-2021»

Российская исполнительница Манижа выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник.

На дорожку не выйдут представители Польши и Исландии, так как в их командах выявили COVID-19. Конкурс пройдет 18-22 мая. Манижа исполнит песню Russian Woman.

Певец Сергей Лазарев заявил, что Манижа получит на «Евровидении-2021» заведомо меньше баллов из-за того, что исполняет конкурсную песню на русском языке.

