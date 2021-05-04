Сергей Лазарев предрек проигрыш Манижи на «Евровидении-2021»

Певец Сергей Лазарев заявил, что Манижа получит на «Евровидении-2021» заведомо меньше баллов из-за того, что исполняет конкурсную песню на русском языке, сообщает РИА Новости.

По его словам, европейская аудитория может просто не понять смысл песни, однако это не единственная причина, по которой певица не сможет выиграть на «Евровидение». В частности, Лазарев напомнил об участнице из Мальты Дестини, которая поет «про сильную женщину» и является фаворитом у букмекеров.

Также певец рассказал, что отправил бы на Евровидение певицу Zivert, отметив её узнаваемый голос и наличие хитов.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение» - в 2016 и 2019 годах, и оба раза становился третьим, сообщает «Свободная пресса».



Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко раскритиковала песню Манижи для конкурса «Евровидение-2021», передаёт RT. По её словам, она «вообще не поняла, о чём это».

