В российских кинотеатрах снова покажут «Пятый элемент» Бессона
Ставший культовым фильм Люка Бессона «Пятый элемент» (1997) снова покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщает компания A-ONE.
Уточняется, что один из самых оригинальных блокбастеров, в которым сыграли Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман и Крис Такер, выйдет в прокат 18 декабря.
«Корбен, детка! Мы с новостями! Выпустим «Пятый элемент» 18 декабря», - говорится в сообщении.
Более подробную информацию о прокате в компании пообещали предоставить позднее.
Ранее готический фильм ужасов Бессона «Дракула» заработал в российском прокате более 800 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
