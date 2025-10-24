В российских кинотеатрах снова покажут «Пятый элемент» Бессона

Ставший культовым фильм Люка Бессона «Пятый элемент» (1997) снова покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщает компания A-ONE.

Уточняется, что один из самых оригинальных блокбастеров, в которым сыграли Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман и Крис Такер, выйдет в прокат 18 декабря.

«Корбен, детка! Мы с новостями! Выпустим «Пятый элемент» 18 декабря», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о прокате в компании пообещали предоставить позднее.

Ранее готический фильм ужасов Бессона «Дракула» заработал в российском прокате более 800 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

