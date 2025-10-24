Фильм «Чингис-Хан» попал в Книгу рекордов России

Картина, сочетающая жанры исторической драмы и нейромикса, была представлена в российском прокате в июне 2025 года. До показа в России она также получила награду Best Super Long AI Movie на каннском кинофестивале «AI Film Awards».

Литературной основой для фильма стала поэма Виктора Слипенчука. Для создания фильма творческая команда Zephyr Neyro разработала собственную методологию, которая сочетала 15 различных AI-моделей. Каждая нейросеть выполняла отдельные задачи, включая генерацию исторически достоверных пейзажей.

Ранее режиссер проекта Кирилл Калашников рассказал «Радиоточке НСН», что бюджет фильма, созданного с помощью ИИ, примерно в 600 раз меньше, чем у голливудского блокбастера. Однако в этом процессе много сложностей.

