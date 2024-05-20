В российские кинотеатры вернется мультфильм Миядзаки «Унесенные призраками»

Недавно мультипликатор Хаяо Миядзаки рассказал, кто же такой персонаж Безликий из мультфильма «Унесенные призраками». По его словам, этот персонаж олицетворяет неуверенного в себе человека, который постоянно цепляется за других людей, пытается всячески им угодить и понравиться. Именно поэтому, когда ему удается заслужить расположение другого, он становится больше, так как его эго достаточно напиталось».

Ранее стало известно, что Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В 2024 году лучшим полнометражным анимационным фильмом стал именно «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.

