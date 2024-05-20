В российские кинотеатры вернется мультфильм Миядзаки «Унесенные призраками»
В российские кинотеатры вернется культовый мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Кинопрокатная компания Russian World Vision представит картину на больших экранах уже 20 июня.
Это сказка о приключениях школьницы Тихиро в мире духов и призраков, которая стала хитом в японском и мировом прокате. По мнению кинокритиков, это одна из самых известных работ автора. Картина стала первым в истории аниме-фильмом, номинированным на Оскар. В 2002 году мультфильм получил главный приз Берлинского кинофестиваля, а в 2003 взял «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм».
Недавно мультипликатор Хаяо Миядзаки рассказал, кто же такой персонаж Безликий из мультфильма «Унесенные призраками». По его словам, этот персонаж олицетворяет неуверенного в себе человека, который постоянно цепляется за других людей, пытается всячески им угодить и понравиться. Именно поэтому, когда ему удается заслужить расположение другого, он становится больше, так как его эго достаточно напиталось».
Ранее стало известно, что Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В 2024 году лучшим полнометражным анимационным фильмом стал именно «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
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