Мультипликатор Хаяо Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы»
Мультипликатор Хаяо Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы», сообщает IndieWire со ссылкой на президента студии Ghibli Тосио Судзуки.
По его словам, зрительский успех «Мальчика и птицы» придал легендарному мультипликатору сил для работы над новыми историями.
Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.
Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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