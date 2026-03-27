Названы города, жители которых стали чаще ходить в театры
За январь-март 2026 года продажи билетов в театры выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс‑службе «Яндекс Афиши».
Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге — там продажи увеличились на 22%. Хотя две столицы лидируют по абсолютным показателям посещаемости театров, интерес к театральному искусству активно растёт и в других городах России. В число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск. Всего с января по 23 марта пользователи сервиса приобрели 827455 билетов — на 4% больше, чем годом ранее.
При этом театр стабильно занимает вторую позицию в пятёрке самых популярных форматов офлайн‑досуга. За первые три месяца 2026‑го было куплено билетов более чем на 14486 постановок — на 7% выше уровня первого квартала 2025 года.
Средняя цена билета в первом квартале достигла 2849 рублей, что на 16% превышает прошлогодние показатели. При этом среднее число билетов в одном заказе остаётся стабильным — 1,9, что косвенно указывает на популярность посещения театра парами.
Среди покупателей преобладают женщины: на их долю приходится 68,08% всех продаж. Пользователи нередко планируют посещение заранее — спрос начинает расти за 2,5 месяца до спектакля, но пик продаж приходится на период за 10-14 дней до мероприятия.
В преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, федеральная сеть книжных магазинов «Читай‑город» и компания «Афиша» представили совместный обзор. Исследование, которое есть в распоряжении НСН, демонстрирует чёткую связь между читательскими предпочтениями и успехами театральных постановок: рост продаж книг коррелирует с популярностью спектаклей по всей стране.
Горячие новости
- СМИ: Актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула
- «Невесты – экстремисты?»: Платную примерку свадебных платьев в салонах сочли странной
- «Не хватает веры в себя»: Почему женщины в России не хотят рожать
- Песков опроверг информацию, что Сечин предложил идею о взносах для СВО
- Эйсмонт: Рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом
- Психолог раскрыла, как избежать давления на женщин при обсуждении беременности
- Фильм «Емельяненко» получил гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»
- Таксисты заявили, что квоты на электроавто добьют отрасль
- МЧС РФ передало Ирану 313 тонн медикаментов
- Названы города, жители которых стали чаще ходить в театры