Названы города, жители которых стали чаще ходить в театры

Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге — там продажи увеличились на 22%. Хотя две столицы лидируют по абсолютным показателям посещаемости театров, интерес к театральному искусству активно растёт и в других городах России. В число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск. Всего с января по 23 марта пользователи сервиса приобрели 827455 билетов — на 4% больше, чем годом ранее.

При этом театр стабильно занимает вторую позицию в пятёрке самых популярных форматов офлайн‑досуга. За первые три месяца 2026‑го было куплено билетов более чем на 14486 постановок — на 7% выше уровня первого квартала 2025 года.



Средняя цена билета в первом квартале достигла 2849 рублей, что на 16% превышает прошлогодние показатели. При этом среднее число билетов в одном заказе остаётся стабильным — 1,9, что косвенно указывает на популярность посещения театра парами.



Среди покупателей преобладают женщины: на их долю приходится 68,08% всех продаж. Пользователи нередко планируют посещение заранее — спрос начинает расти за 2,5 месяца до спектакля, но пик продаж приходится на период за 10-14 дней до мероприятия.

В преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, федеральная сеть книжных магазинов «Читай‑город» и компания «Афиша» представили совместный обзор. Исследование, которое есть в распоряжении НСН, демонстрирует чёткую связь между читательскими предпочтениями и успехами театральных постановок: рост продаж книг коррелирует с популярностью спектаклей по всей стране.

