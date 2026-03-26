России не нужно пытаться переплюнуть западные премии и фестивали, включая «Нобелевку», нужно создать что-то ценное для себя, например, использовать опыт Героев России, заявил НСН писатель Олег Рой.

Владимир Путин поддержал идею писателя Захара Прилепина учредить премию, альтернативную Нобелевской по литературе, – премию «мирового большинства». Автор идеи объяснил, что «Нобелевская премия в последние десятилетия стала безусловным политическим инструментом». Рой призвал не гнаться за западными премиями.