А судьи кто? Олег Рой призвал создать премию Героев вместо «Нобелевки»
Олег Рой и Вадим Панов в эфире НСН оценили перспективы создания в России альтернативы Нобелевской премии по литературе.
России не нужно пытаться переплюнуть западные премии и фестивали, включая «Нобелевку», нужно создать что-то ценное для себя, например, использовать опыт Героев России, заявил НСН писатель Олег Рой.
Владимир Путин поддержал идею писателя Захара Прилепина учредить премию, альтернативную Нобелевской по литературе, – премию «мирового большинства». Автор идеи объяснил, что «Нобелевская премия в последние десятилетия стала безусловным политическим инструментом». Рой призвал не гнаться за западными премиями.
«Пора отойти от европейских, западных и других аналогов, не ориентироваться на их премии и фестивали. Здесь и «Оскар», и «Нобелевка», очень много всего. Нам нужна альтернатива. Можно усилить премию «Слово», у нее неплохие показатели, можно создавать новую. У нашей страны сегодня есть сотни Героев России, пришедших с СВО. Среди них есть и военкоры, и уже политики. Это примеры для молодежи. Это люди, которые совершили подвиг, имеют свою точку зрения. Они могут учредить премию, чтобы у нас был фундамент из тех, кто решает. Меня все время смущает во всех премиях, а судьи кто? Давайте создадим премию Героев, будем ее вручать молодым литераторам, молодым ученым, молодым специалистам. Потом эта премия может объединять тех, кто участвовал в каких-либо конфликтах, каждый народ, каждая страна имеет своих героев. Все это перекладываем на литературу, в кино, спектакли. Премия с посылом: стань героем своей страны», - рассказал он.
При этом сначала он призвал сфокусироваться на создании книг, спектаклей и фильмов, чтобы было чем «наполнять» собственные премии.
«Я не могу сказать, что нам это необходимо буквально сегодня. До премии мы дойдем, нам нужна достойная альтернатива. Но чтобы создать премию, например, в сфере кино, надо кино воссоздать, у нас снимают далеко не шедевры…Спектакли нужны, книги нужны, нужны сотни хороших фильмов, а о премиях мы подумаем. Не надо создавать голое место, чтобы просто переплюнуть кого-то. Зачем мы пытаемся перегнать Запад? Они и так отстали», - добавил он.
Со своей стороны, писатель-фантаст Вадим Панов добавил, что на создание полного аналога «Нобелевки» уйдет не менее десяти лет.
«Это вопрос лет десяти, не меньше, если говорить о полном аналоге Нобелевской премии. Просто сделать премию мы можем за несколько месяцев. А полный аналог – это долгое и затратное мероприятие», - заключил он.
