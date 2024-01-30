В России за четыре года отреставрировали 150 объектов культурного наследия

Она отметила, что в число наиболее масштабных работ входит скульптура «Родина мать-зовет!» на Мамаевом кургане, парк Монрепо в городе Выборге, Музейный квартал в Туле, а также объекты музея деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде. Любимова подчеркнула, что продолжается реставрация ансамбля Новодевичьего монастыря и Александро-Невской Лавры.

Ранее сообщалось, что скульптуры львов, установленные в Петербурге на причале у Дворцового моста, увезли на реставрацию. Также специалисты отреставрируют чугунные постаменты скульптур, передает «Радиоточка НСН».

