В России за четыре года отреставрировали 150 объектов культурного наследия
Реставрацию более 150 объектов культурного наследия обеспечило Минкультуры РФ за последние четыре года. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова.
Она отметила, что в число наиболее масштабных работ входит скульптура «Родина мать-зовет!» на Мамаевом кургане, парк Монрепо в городе Выборге, Музейный квартал в Туле, а также объекты музея деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде. Любимова подчеркнула, что продолжается реставрация ансамбля Новодевичьего монастыря и Александро-Невской Лавры.
Ранее сообщалось, что скульптуры львов, установленные в Петербурге на причале у Дворцового моста, увезли на реставрацию. Также специалисты отреставрируют чугунные постаменты скульптур, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru