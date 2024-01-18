Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей
Ансамбль Донского монастыря, Алексеевский женский монастырь и здание Центросоюза будут отреставрированы в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, продолжается работа над ансамблем Донского монастыря. В прошлом году закончена реставрация пяти из 12 исторических башен. А в Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации Церкви всех святых, богадельни и кельи. В здании Центросоюза будет проведена реставрация облицовки фасадов.
Более 2 тысяч объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за 13 лет, в 2023 году исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры. Так, среди уже возрожденных объектов – Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон №66 и памятник покорителям космоса на ВДНХ, фасады Нового собора и башни Донского монастыря.
По словам градоначальника, реставрационные работы продолжаются более чем на 500 памятниках архитектуры, в том числе в павильонах №6 «Химия» и №67 «Советская печать» на ВДНХ, церкви Вознесения Господня в Коломенском, доме архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатре «Ударник» на улице Серафимовича. В наступившем году продолжат реставрацию ансамбля Александринского дворца в усадьбе «Нескучное» и начнут работы в усадьбе «Кузьминки».
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