Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей

Более 2 тысяч объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за 13 лет, в 2023 году исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры. Так, среди уже возрожденных объектов – Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон №66 и памятник покорителям космоса на ВДНХ, фасады Нового собора и башни Донского монастыря.

По словам градоначальника, реставрационные работы продолжаются более чем на 500 памятниках архитектуры, в том числе в павильонах №6 «Химия» и №67 «Советская печать» на ВДНХ, церкви Вознесения Господня в Коломенском, доме архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатре «Ударник» на улице Серафимовича. В наступившем году продолжат реставрацию ансамбля Александринского дворца в усадьбе «Нескучное» и начнут работы в усадьбе «Кузьминки».

