Международный фестиваль «Ночь света» стартует в Гатчине

Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света» с 28 по 30 августа пройдет в Санкт-Петербурге. Основной площадкой смотра станет пространство Гатчинского парка, где будет представлено более 50 объектов. Световые инсталляции, архитектурный мэппинг, медиа и паблик-арт проекты можно будет увидеть, гуляя по ночному парку: организаторы предлагают 5-километровый маршрут-путешествие, который соединит природу, архитектуру и технологии.

Свои работы представят художники из Петербурга, Москвы и других регионов России, а также из Испании, Франции, Италии, Туниса и Китая. Большая часть художественных проектов — новые работы, придуманные специально для фестиваля. В этом году тема смотра — «Игра». Участники «Ночи света» исследуют её как способ познания, взаимодействия и трансформации — от детской фантазии до цифровой стратегии.

В этом году у фестиваля несколько программ: основная, конкурсная и специальная.

Значительная часть маршрута — работы финалистов Международного конкурса световых инсталляций, медиаарта и видеомэппинга, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Несколько месяцев молодые художники разрабатывали идеи в творческой лаборатории и обменивались опытом. С помощью кураторов и научных сотрудников музея они изучали и интегрировали в работы историю и современность Гатчины: от старинных карт парка и кораблей потешной флотилии до реактора в институте ядерной физики, от потайных ходов Гатчинского дворца до полосы первого российского аэродрома и домов под снос.

По словам директора фестиваля Ольги Аршанской в этом году многослойность контекстов делает проекты глубже и интереснее.

«В Гатчину съедутся игроки самых разных направлений: креативные студии, медиахудожники, архитекторы, дизайнеры среды и света — чтобы создать уникальный творческий маршрут вдоль Белого озера. «Ночь света» давно стала больше, чем просто масштабное культурное событие Петербурга: мы становимся постоянно действующей творческой лабораторией. Месяцы исследований пространства фестиваля — Гатчины с её дворцами, парками и городскими артефактами — позволяют нам и нашим участникам погружаться в её genius loci. Эта многослойность контекстов делает проекты глубже и интереснее», - рассказала директор фестиваля.

