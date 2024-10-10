Саморазвитие и психосоматика: Книги о психологии набирают популярность у россиян
Доля книг, посвященных разным аспектам психологии, к сентябрю 2024 года достигла 22% от всех продаж, сообщает «АСТ нонфикшн» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ»).
Книги, посвященные саморазвитию, наиболее востребованы в нише «Психология». Так, если в 2020 году доля сегмента составляла 38%, то к сентябрю 2024 года выросла до 52%.
Самая популярная категория — «Психология успеха и личностное развитие» — ее доля составляет почти четверть всех книг по психологии подразделения. Книги по саморазвитию часто находятся на стыке психологии и других ниш, включая бизнес или восточные практики, медитацию и другое. Самыми популярными книгами в этой категории стали «Монах, который продал свой «феррари» всемирно известного эксперта по лидерству и развитию личности Робина Шармы и «Книга-тренажер для вашего мозга» Антона Могучего.
С каждым годом растет интерес читателей к работам по общей психологии и психотерапии. Данный сегмент находится на втором месте по объему продаж среди психологических книг — его доля увеличилась с 8% в 2020 году до 20% в 2024 году. Основной интерес аудитории направлен на психофизиологию, а именно на психосоматику — науку, которая находится на стыке психологии и медицины.
Ранее стало известно, что больше половины (52%) современных российских писателей заявили, что школа заложила им любовь к чтению, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru