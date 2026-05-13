В России вырос спрос на поэзию Серебряного века
Спрос на мероприятия, посвящённые поэзии Серебряного века, вырос на 54% в денежном выражении и на 120% по количеству проданных билетов. Интерес к цифровым произведениям поэтов этого периода увеличился на 60%. Об этом сообщили НСН в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на совместное исследование с билетным оператором Kassir.ru.
Наибольший рост спроса — у Сергея Есенина (+35% выручки), далее идут Николай Гумилёв и Марина Цветаева (+20%), Анна Ахматова и Владимир Маяковский (+15%). Драйверы спроса — театральные постановки (61% мероприятий), поэтические и музыкальные вечера (25%).
Среди заметных событий — спектакли «Маяковский. Я сам», «Ахматова. Гумилёв. Гумилёв», «Женщины Есенина» и постановка «Маяковский».
Ранее российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин в пресс-центре НСН заявил, что очень плохо воспринимает современную драматургию.
Горячие новости
- Овечкин с семьей прилетел в Россию
- Экс-вице-губернатор Кубани Минькова получила условный срок за мошенничество
- Мадьяр отказался работать в резиденции Орбана
- В России в розыск объявили экс-министра обороны Великобритании Уоллеса
- СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве
- Цены на пшеницу оказались на депрессивно низком уровне во всем мире
- Аналитик Юшков: «Газпром» может продать долю «Северного потока» США
- Депутат Кирьянов усомнился в массовом спросе на таксистов-нелегалов
- «Продаются лучше мультфильма»: Почему возникли судебные тяжбы вокруг «Маши и Медведя»
- Зависимы от фастфуда: Диетолог осудила обеденные предпочтения зумеров