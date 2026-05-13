В России вырос спрос на поэзию Серебряного века

Спрос на мероприятия, посвящённые поэзии Серебряного века, вырос на 54% в денежном выражении и на 120% по количеству проданных билетов. Интерес к цифровым произведениям поэтов этого периода увеличился на 60%. Об этом сообщили НСН в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на совместное исследование с билетным оператором Kassir.ru.

Наибольший рост спроса — у Сергея Есенина (+35% выручки), далее идут Николай Гумилёв и Марина Цветаева (+20%), Анна Ахматова и Владимир Маяковский (+15%). Драйверы спроса — театральные постановки (61% мероприятий), поэтические и музыкальные вечера (25%).

Среди заметных событий — спектакли «Маяковский. Я сам», «Ахматова. Гумилёв. Гумилёв», «Женщины Есенина» и постановка «Маяковский».

Ранее российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин в пресс-центре НСН заявил, что очень плохо воспринимает современную драматургию.

ФОТО: РИА Новости
