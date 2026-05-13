В России вырос спрос на поэзию Серебряного века

Спрос на мероприятия, посвящённые поэзии Серебряного века, вырос на 54% в денежном выражении и на 120% по количеству проданных билетов. Интерес к цифровым произведениям поэтов этого периода увеличился на 60%. Об этом сообщили НСН в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на совместное исследование с билетным оператором Kassir.ru.