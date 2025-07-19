Гладков: Минкультуры поддержало съемки фильма о жизни Белгородской области

Минкультуры РФ поддержало идею снять полнометражный фильм о жизни Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

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Глава региона отметил, что на проект уже были выделены деньги.

По его словам, половину съемочной группы составляют жители Белгородской области. В проекте принимает участие Народный артист России Владимир Хотиненко.

Ранее режиссер Егор Кончаловский заявил, что художественные фильмы о специальной военной операции лучше снимать спустя время, чтобы осмыслить происходящее и взглянуть на события с исторической точки зрения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ФильмБелгородская областьВСУУкраина

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