Гладков: Минкультуры поддержало съемки фильма о жизни Белгородской области

Три человека пострадали от атак дронов ВСУ за последние сутки в Белгородской области Санкции ЕС в отношении Ozon Банка не повлияют на деятельность компании Российские педагоги выступили против возвращения к 10-летнему обучению в школах Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, более 20 человек пострадали Пляжи поселка Пересыпь в Краснодарском крае оказались покрыты плотными скоплениями медуз