В России возродили военно-политический журнал «Политрук»
23 мая 202417:18
В тираж вышел первый выпуск журнала «Политрук», рассказал главред издания Алексей Шорохов.
«Военно-политический журнал Вооруженных сил России выходит впервые с начала «девяностых», спустя 33 года после разгрома организационных структур нашей армии после поражения СССР в «холодной войне», - сказал Шорохов «Газете.Ru».
По его словам, тираж планируют увеличить, пока что он составляет 999 экземпляров. Шорохов отметил, что первые журналы уже отправили бойцам, участвующим в спецоперации. Шорохов выразил надежду, что новый «Политрук» будет мотивировать российских бойцов.
Ранее российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что в марте 2024 года посетила новые территории и линию боевого соприкосновения, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru