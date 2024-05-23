В России возродили военно-политический журнал «Политрук»

В тираж вышел первый выпуск журнала «Политрук», рассказал главред издания Алексей Шорохов.

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«Военно-политический журнал Вооруженных сил России выходит впервые с начала «девяностых», спустя 33 года после разгрома организационных структур нашей армии после поражения СССР в «холодной войне», - сказал Шорохов «Газете.Ru».

По его словам, тираж планируют увеличить, пока что он составляет 999 экземпляров. Шорохов отметил, что первые журналы уже отправили бойцам, участвующим в спецоперации. Шорохов выразил надежду, что новый «Политрук» будет мотивировать российских бойцов.

Ранее российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что в марте 2024 года посетила новые территории и линию боевого соприкосновения, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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