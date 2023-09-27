В России спрос на литературу о Древнем Риме вырос на 26% из-за популярности мемов
Россияне на 26% чаще стали интересоваться литературой из категории "Древний Рим", сообщила пресс-служба книжного сервиса "Литрес".
Такой рост интереса к данной категории обусловлен трендом на мемы, в которых пользователи узнают, как часто мужчины думают о Римской империи, считают специалисты.
Так, самой популярной книгой о Древнем Риме стало нон-фикшн произведение римского императора и философа Марка Аврелия "К себе самому". Следом по популярности идет "SPQR. История Древнего Рима" Мэри Бирд, а замыкает тройку лидеров - аудиокнига и путеводитель Виктора Сонькина "Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу".
Ранее «Литрес» и сеть магазинов «Читай город» провели исследование и выяснили, что книги Виктора Пелевина в электронном формате предпочитают жители Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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