Самым популярным романом Пелевина стал «KGBT+»

В бумажном виде книги автора чаще всего покупают в Москве и Московской области, Севастополе и Томской области.

В преддверии выхода 20-й книги Пелевина у читателей узнали «Путешествие в Элевсин», какие из предыдущих произведений автора им нравятся больше остальных. В электронном виде наиболее популярными являются «Тайные виды на гору Фудзи», а в бумажном - «KGBT+».

Также 90% участников опроса уверены, что Виктор Пелевин - это реальный человек, а 60% отметили, что в книгах автора регулярно появляются предсказания разных событий.

Ранее в издательстве ЭКСМО заявили, что новый роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» поступит в продажу 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

