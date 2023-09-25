Самым популярным романом Пелевина стал «KGBT+»
Книжный сервис «Литрес» и сеть магазинов «Читай город» провели исследование и выяснили, что книги Виктора Пелевина в электронном формате предпочитают жители Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В бумажном виде книги автора чаще всего покупают в Москве и Московской области, Севастополе и Томской области.
В преддверии выхода 20-й книги Пелевина у читателей узнали «Путешествие в Элевсин», какие из предыдущих произведений автора им нравятся больше остальных. В электронном виде наиболее популярными являются «Тайные виды на гору Фудзи», а в бумажном - «KGBT+».
Также 90% участников опроса уверены, что Виктор Пелевин - это реальный человек, а 60% отметили, что в книгах автора регулярно появляются предсказания разных событий.
Ранее в издательстве ЭКСМО заявили, что новый роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» поступит в продажу 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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