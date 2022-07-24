В России создали комикс об уральском сказителе Бажове

Сборник составил 21 автор, рассказала «Известиям» критик Лидия Маслова.

В основу графического романа легли семь сказов: «Серебряное копытце», «Каменный цветок», «Про Великого Полоза», «Демидовские кафтаны», «Приказчиковы подошвы», «Богатырева рукавица» и «Синюшкин колодец».

Критик отмечает, что сказы являются только частью объемного красочного альбома – как в визуальном, так и в лексическом отношении. В графическом романе также содержится много информации о Петре Бажове, в том числе личной.

«Не сказочник, даже и не писатель, в этих категориях ему тоскливо и как летом на санках. Для меня Бажов — это такой культурологический блюз. Причем и в текстах, и в жизни. Бажов — это когда хорошему человеку хочется поддержать другого хорошего человека, которому плохо. Знаете же эти классические блюзы? Когда вроде бы всё просто и аккорда три-четыре, развития мелодии толком нет... А ты как в другую вселенную попадаешь, и душа в конце чище становится», - отмечает литературный редактор проекта Георгий Григорьев.

Ранее стало известно, что знаменитый шотландский писатель комиксов Алан Грант умер 20 июля в возрасте 73 лет. Об этом в соцсетях сообщила его супруга Сьюзан Грант.

