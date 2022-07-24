В России создали комикс об уральском сказителе Бажове
Желанием помочь молодежи преодолеть культурный барьер, который мешает воспринимать «архаичный русский язык с редкими регионализмами», стимулировал создать комикс о жизни и творчестве уральского сказителя Павла Петровича Бажова.
Сборник составил 21 автор, рассказала «Известиям» критик Лидия Маслова.
В основу графического романа легли семь сказов: «Серебряное копытце», «Каменный цветок», «Про Великого Полоза», «Демидовские кафтаны», «Приказчиковы подошвы», «Богатырева рукавица» и «Синюшкин колодец».
Критик отмечает, что сказы являются только частью объемного красочного альбома – как в визуальном, так и в лексическом отношении. В графическом романе также содержится много информации о Петре Бажове, в том числе личной.
«Не сказочник, даже и не писатель, в этих категориях ему тоскливо и как летом на санках. Для меня Бажов — это такой культурологический блюз. Причем и в текстах, и в жизни. Бажов — это когда хорошему человеку хочется поддержать другого хорошего человека, которому плохо. Знаете же эти классические блюзы? Когда вроде бы всё просто и аккорда три-четыре, развития мелодии толком нет... А ты как в другую вселенную попадаешь, и душа в конце чище становится», - отмечает литературный редактор проекта Георгий Григорьев.
Ранее стало известно, что знаменитый шотландский писатель комиксов Алан Грант умер 20 июля в возрасте 73 лет. Об этом в соцсетях сообщила его супруга Сьюзан Грант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
- Лавров: Украинский народ заслуживает лучшего
- Британский спецназ провел обучение ВСУ для штурма острова Змеиный
- СМИ: Могилу Бандеры в Мюнхене раскрасили из баллончиков
- SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink
- Лавров развеселил журналистов, напомнив им о запрете Запада фотографировать дипломата
- Режим ЧС объявлен в Сочи
- Польский наемник-боец MMA погиб на Украине
- США могут потерять Аляску из-за санкций против РФ
- Стала известна причина для начала «холодной войны» между Россией и США
- Лавров опроверг наличие предубеждений Москвы к переговорам с Киевом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru