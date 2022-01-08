Netflix готовится выпустить аниме-сериал по комиксу «Скотт Пилигрим»

Стриминговая платформа Netflix совместно с Universal Studio Group приступила к подготовке аниме-сериал по мотивам комиксов «Скотт Пилигрим», пишет The Hollywood Reporter.

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Сценаристом проекта станет автор оригинальных комиксов Брайан Ли О'Мэлл. Он вместе с БенДэвидом Грабински также займет должность шоураннера. Снять аниме-сериал пригласили режиссера «Звездных войн: Видения», аниматора Абеля Гонгору.

Визуал для проекта создаст японская анимационная студия Science SARU, пишет Газета.ru.

Комикс про Скотта Пилигрима рассказывает о 23-летнем канадце из Торонто. Он снимает квартиру вместе с приятелем, играет с ним в видеоигры. Пилигрим – бас-гитарист в музыкальной группе. Чтобы завоевать сердце переехавшей в город Рамоны Флауэрс, герою нужно одолеть семь «злых бывших» девушки.

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