Netflix готовится выпустить аниме-сериал по комиксу «Скотт Пилигрим»

Сценаристом проекта станет автор оригинальных комиксов Брайан Ли О'Мэлл. Он вместе с БенДэвидом Грабински также займет должность шоураннера. Снять аниме-сериал пригласили режиссера «Звездных войн: Видения», аниматора Абеля Гонгору.

Визуал для проекта создаст японская анимационная студия Science SARU, пишет Газета.ru.

Комикс про Скотта Пилигрима рассказывает о 23-летнем канадце из Торонто. Он снимает квартиру вместе с приятелем, играет с ним в видеоигры. Пилигрим – бас-гитарист в музыкальной группе. Чтобы завоевать сердце переехавшей в город Рамоны Флауэрс, герою нужно одолеть семь «злых бывших» девушки.

