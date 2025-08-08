Россияне назвали Библию и роман «Мастер и Маргарита» книгами, которые меняют жизнь
Свыше 96% россиян полагают, что книги способны изменить жизнь человека, а еще 75,5% сами прошли через подобную трансформацию, следует из опроса, представленного сервисом «Литрес», сетью книжных магазинов «Читай-город» и рекомендательным сервисом LiveLib.
Аналитику представили ко Всемирному дню книголюбов, который отмечается 9 августа. Опрос 1200 респондентов показал, что 17,5% опрошенных после прочтения какой-либо книги пересмотрели свои ценности, 16% лучше поняли свои желания, а 13,5% — научились принимать разные стороны жизни, в том числе и трудности.
При этом респонденты отмечали, что наиболее часто жизнь под влиянием литературы меняется в возрасте от 12 до 18 лет (47%). Также 33% опрошенных сообщили, что пережили судьбоносные перемены в период от 19 до 30 лет, и 17% столкнулись с подобным в возрасте от 31 года до 45 лет.
Список произведений, меняющих жизнь, возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (15%). Второе место заняла серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (12,5%), тройку лидеров замыкает философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12%).
Среди нон-фикшн-литературы большинство респондентов выбрали Библию (11%), мемуары периода Второй мировой войны «Дневник Анны Франк» и бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (5%).
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что серия романов о Гарри Поттере является сакральной и наиважнейшей историей, вышедшей за пределы детской и подростковой литературы, поскольку эти книги учат детей и взрослых состраданию, смелости, самопожертвованию, смекалке и мудрости.
