В России снимут сериал «Зорро»

Генеральный продюсер телеканала ТВ-3 Константин Обухов сообщил, что в России будет снята отечественная версия легендарного фильма «Зорро».

«Мы решили снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории. С течением времени "Зорро»" постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю», – сказал Обухов на закрытой презентации одноименного испанского сериала, прошедшей накануне в московском кинотеатре «Художественный».

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Там был представлен тизер будущего проекта. Согласно сюжету сериала, объявленный вне закона Зорро бежит из Америки в Европу, а наемные убийцы находят его в России, отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика». Имена режиссера российского «Зорро» и актеров пока не названы. Известно, что производство картины запущено, а сейчас идет работа над сценарием.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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