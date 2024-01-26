В России снимут сериал «Зорро»
Генеральный продюсер телеканала ТВ-3 Константин Обухов сообщил, что в России будет снята отечественная версия легендарного фильма «Зорро».
«Мы решили снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории. С течением времени "Зорро»" постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю», – сказал Обухов на закрытой презентации одноименного испанского сериала, прошедшей накануне в московском кинотеатре «Художественный».
Там был представлен тизер будущего проекта. Согласно сюжету сериала, объявленный вне закона Зорро бежит из Америки в Европу, а наемные убийцы находят его в России, отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика». Имена режиссера российского «Зорро» и актеров пока не названы. Известно, что производство картины запущено, а сейчас идет работа над сценарием.
Ранее создатели сериала «Клипот» рассказали НСН, почему его сравнивают с «Бесами» Достоевского.
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