В России снимут сериал о группе «Король и Шут»

В России планируют снять сериал об известной панк-группе «Король и Шут» и ее скончавшемся лидере Михаиле «Горшке» Горшеневе. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу видеосервиса «КиноПоиск».

Отмечается, что работа будет посвящена истории группы и расскажет о проблемах, с которыми сталкивался коллектив на пути к успеху.

Планируется, что ленту покажут уже в 2022 году, а одним из продюсеров проекта станет вокалист группы Андрей «Князь», режиссером выступит Рустам Мосафир.

Сообщается, что родственники умершего Горшенева дали согласие на проведение съемок.

Ранее лидер группы «Князь» и один из создателей группы «Король и Шут» Андрей Князев выпустил 3D-видео к очередной годовщине смерти солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева.

