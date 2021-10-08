В России снимут сериал о группе «Король и Шут»
В России планируют снять сериал об известной панк-группе «Король и Шут» и ее скончавшемся лидере Михаиле «Горшке» Горшеневе. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу видеосервиса «КиноПоиск».
Отмечается, что работа будет посвящена истории группы и расскажет о проблемах, с которыми сталкивался коллектив на пути к успеху.
Планируется, что ленту покажут уже в 2022 году, а одним из продюсеров проекта станет вокалист группы Андрей «Князь», режиссером выступит Рустам Мосафир.
Сообщается, что родственники умершего Горшенева дали согласие на проведение съемок.
Ранее лидер группы «Князь» и один из создателей группы «Король и Шут» Андрей Князев выпустил 3D-видео к очередной годовщине смерти солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- В Telegram появится функция спонсируемых сообщений
- Россияне увидят пик метеорного потока Дракониды 8 октября
- В Киеве призвали запретить въезд на Украину Басте, Ирине Круг и Ёлке
- Посол Евросоюза предупредил об угрозе репутации России из-за цен на газ
- В России снимут сериал о группе «Король и Шут»
- Новый премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
- Володин назвал средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва
- В Оренбуржье задержаны продавцы «смертельного алкоголя»
- ЦБ отозвал лицензию у столичного Орбанка
- «Закрытый показ» с Гордоном возвращается в эфир Первого канала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru