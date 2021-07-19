8 лет без Михаила (Горшка) Горшенева. Андрей Князев выпустил 3D-видео «В память о Горшке»
Лидер группы «Князь» и один из создателей группы «Король и Шут» Андрей Князев выпустил 3D-видео к очередной годовщине смерти солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева.
Премьера ролика «В память о Горшке» состоялась на видеохостинге YouTube в ролике показаны портреты музыканта и его личные вещи. Саундтреком к минутному видео стала песня Горшенева «Воспоминания о былой любви».
««Воспоминания о былой любви», всегда будет отражением его беспредельной любви к музыке, к красивым мелодиям. На столе в старой комнате лежит воссозданная в 3D акустическая гитара, на которой Миха писал песни в последние годы жизни. Здесь вы увидите его первый плащ», - написал Андрей Князяв.
По словам Князева, «дождь в окне - отсылка к тому дню, когда его не стало». Михаил Горшенев умер 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Олимпиаде в Токио угрожают устрицы
- СМИ: У гимнастки из США перед Олимпиадой выявили коронавирус
- Глава Минздрава рассказал о новых симптомах COVID-19
- Песков объяснил отмену QR-кодов в Москве
- Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию
- В Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма
- Песков: власти регионов ищут золотую середину в вопросе вакцинации
- Соперником «Спартака» по квалификации Лиги чемпионов стала «Бенфика»
- Судно «Академик Черский» достроит участок «Северного потока-2» в Германии
- В Петербурге мужчина получил срок за стрельбу в воздух на свадьбе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru