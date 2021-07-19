8 лет без Михаила (Горшка) Горшенева. Андрей Князев выпустил 3D-видео «В память о Горшке»

Лидер группы «Князь» и один из создателей группы «Король и Шут» Андрей Князев выпустил 3D-видео к очередной годовщине смерти солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева.

Премьера ролика «В память о Горшке» состоялась на видеохостинге YouTube в ролике показаны портреты музыканта и его личные вещи. Саундтреком к минутному видео стала песня Горшенева «Воспоминания о былой любви».

««Воспоминания о былой любви», всегда будет отражением его беспредельной любви к музыке, к красивым мелодиям. На столе в старой комнате лежит воссозданная в 3D акустическая гитара, на которой Миха писал песни в последние годы жизни. Здесь вы увидите его первый плащ», - написал Андрей Князяв.

По словам Князева, «дождь в окне - отсылка к тому дню, когда его не стало». Михаил Горшенев умер 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности.

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ФОТО: Михаил Горшенев, лидер панк-рок-группы "Король и Шут"
ТЕГИ:Король И ШутМузыкаМузыкантыРок-музыка
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