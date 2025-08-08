В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
В России планируют снять новый фильм про барона Мюнхгаузена, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
Уточняется, что продюсером выступит Владимир Маслов, который ранее работал над такими проектами, как «Последний Ронин» и «Топи». Сценаристом проекта станет Валерий Колесов («Моя собака — космонавт»).
Ожидается, что в кинотеатрах фильм появится не раньше, чем в 2027 году.
Барон Мюнхгаузен является вымышленным персонажем, основанным на реальном немецком дворянине Карле Фридрихе Иерониме фон Мюнхгаузене, который известен рассказами о невероятных приключениях. Литературный образ героя в 1785 году представил Рудольф Эрих Распе.
Ранее сообщалось, что телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!». Ожидается, что картина появится в прокате в 2028 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил посла РФ в Тринидаде и Тобаго
- Под Иркутском микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал
- СМИ: В США изменили уровень реки для прогулки Вэнса с семьей
- Издателю игры PUBG Mobile пригрозили потерей армии российских геймеров
- Россия и Казахстан начали строительство АЭС в поселке Улькен
- Экономист: Перемирие с Украиной спасёт Россию от рецессии
- Кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей
- Козырная карта: Кому Израиль передаст руководство Газой
- Над Иркутской областью пролетел яркий астероид
- Орбан призвал европейских лидеров не «дуться» и провести встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru