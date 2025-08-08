В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена

Уточняется, что продюсером выступит Владимир Маслов, который ранее работал над такими проектами, как «Последний Ронин» и «Топи». Сценаристом проекта станет Валерий Колесов («Моя собака — космонавт»).

Ожидается, что в кинотеатрах фильм появится не раньше, чем в 2027 году.

Барон Мюнхгаузен является вымышленным персонажем, основанным на реальном немецком дворянине Карле Фридрихе Иерониме фон Мюнхгаузене, который известен рассказами о невероятных приключениях. Литературный образ героя в 1785 году представил Рудольф Эрих Распе.

Ранее сообщалось, что телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!». Ожидается, что картина появится в прокате в 2028 году, передает «Радиоточка НСН».

