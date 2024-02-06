Создатели Atomic Heart выпустили саундтрек из DLC «Узник Лимбо»
6 февраля 202415:04
Разработчики компьютерной игры Atomic Heart поделились с поклонниками новым музыкальным альбомом с саундтреками из будущего дополнения (DLC) «Узник Лимбо», выход которого запланирован на 6 февраля.
В альбоме представлены восемь композиций, а его продолжительность составляет почти 33 минуты, передает «Радиоточка НСН».
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с НСН заявил, что создатели нового дополнения шутера Atomic Heart попытаются оформить его в восточной эстетике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru