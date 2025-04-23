В России растет популярность книжных магазинов

За последний год пользователи «Яндекс. Карт» искали книжные магазины 1,8 миллиона раз, что на 20% чаще, чем годом ранее. Чаще всего россияне искали книжные магазины в сентябре - рост популярности таких запросов составляет 40%. Реже всего - в ноябре (-15%).

Россияне стали не только чаще ходить в книжные магазины, но и интересоваться электронными и аудиокнигами. В начале 2025 года на 40% выросло время, которое читатели проводят с книгой.

Кроме того, по итогам 2024 года россияне стали на 25% чаще заказывать книги в онлайн-магазинах.

Ранее генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин рассказал НСН, что читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход.

