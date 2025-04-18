По примеру «Яндекса»: МТС нарастит долю в музыке и книгах через Kion
«МТС Медиа» объединяет управление тремя сервисами — книжным «Строки», стримингом Kion и «МТС Музыкой», чтобы догнать конкурентов в сегменте музыки и книг, заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
У «Строк» и «МТС Музыки» доля на рынке соответствующего вида контента существенно ниже, чем доля Kion в структуре подписчиков онлайн-кинотеатров, объединение сервисов поможет «подтянуть» эти доли, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
«МТС Медиа» объединяет управление тремя сервисами — книжным «Строки», стримингом Kion и «МТС Музыкой» — в контентный кластер Kion, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя холдинга. На первом этапе линейка оригинальных аудиокниг «Строк» будет интегрирована в Kion, где появится «книжный раздел». Сейчас библиотека «Строк» насчитывает порядка 250 тыс. книг, а каталог «МТС Музыки» — более 65 млн треков, подкастов и аудиокниг. Бырдин назвал решение абсолютно правильным и логичным.
«Звучит логично, объединение управления и объединение бренда – это решение правильное. Оно просто органически напрашивается. Понятно, что у нас есть несколько экосистем, например, «Яндекс», у которого тоже объединенная структура. Такой подход позволяет оптимизировать многие вещи, избежать дублирования какого-то функционала. Одни и те же задачи приходилось решать под каждый сервис, а теперь это все централизованно», - отметил он.
По его словам, для пользователя это тоже удобная история, а вся экосистема рано или поздно приобретет формат приложения, где сразу есть все.
«Для потребителя это тоже понятная и логичная история. Все эти сервисы объединены и представляются в рамках единой подписки. Какой тогда смысл их разделять? Что касается потребления электронных книг, музыки и так далее, это дело привычки. У «Строк» и «МТС Музыки» их доля на рынке соответствующего вида контента существенно ниже, чем доля Kion в структуре подписчиков онлайн-кинотеатров. Поэтому за счет этого объединения они будут пробовать подтягивать свои доли в музыке и книгах к доле по видео. Вся эта экосистема рано или поздно приобретет формат приложения, где сразу есть все, либо будет какая-то конфигурация в зависимости от выбора потребителя. Эксперименты в этом плане еще будут продолжаться. Те экосистемы, которые предложат наиболее удобный формат, продолжат динамично расти», - рассказал собеседник НСН.
Ранее книжный сервис «Букмейт» сменил название на «Яндекс Книги». В каталог сервиса входят 250 тысяч книг, аудиокниг, комиксов. Библиотека электронных книг работает c издательствами, создает оригинальные проекты, выпускает ранее недоступные в России книжные серии и переводы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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