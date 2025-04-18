У «Строк» и «МТС Музыки» доля на рынке соответствующего вида контента существенно ниже, чем доля Kion в структуре подписчиков онлайн-кинотеатров, объединение сервисов поможет «подтянуть» эти доли, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«МТС Медиа» объединяет управление тремя сервисами — книжным «Строки», стримингом Kion и «МТС Музыкой» — в контентный кластер Kion, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя холдинга. На первом этапе линейка оригинальных аудиокниг «Строк» будет интегрирована в Kion, где появится «книжный раздел». Сейчас библиотека «Строк» насчитывает порядка 250 тыс. книг, а каталог «МТС Музыки» — более 65 млн треков, подкастов и аудиокниг. Бырдин назвал решение абсолютно правильным и логичным.