Российские композиторы представили альбом с «музыкой денег»

В альбоме представлено семь мелодий. Каждая из них вдохновлена главными хитами соответствующей эпохи - отдельного пятилетнего периода, начиная с 1994 года. Отдельная композиция также представляет 2024 год.

Бит математически моделирует динамику ключевых финансовых показателей за конкретный период. Среди них скорость и количество транзакций, динамика роста фондов, возврат инвестиций, открытие счетов и запуск новых продуктов.

Также в каждом треке в качестве перкуссии представлен реальный звук денег: звон монет, шелест пересчета купюр, шум выдачи денег из банкомата и работы кассового аппарата.

Полная версия альбома доступна на стриминговых сервисах Яндекс Музыка, Сберзвук и МТС Музыка.

