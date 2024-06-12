Россияне рассказали, с какими жанрами музыки у них ассоциируются города России

У 22% респондентов Санкт-Петербург отзывается в душе классической и инструментальной музыкой, а также русским роком (17% опрошенных). Помимо Санкт-Петербурга городом, ассоциирующимся с русским роком, стал Новосибирск (19%).

Кроме того, 31% опрошенных заявили, что с альтернативным роком у них ассоциируется Екатеринбург. Это может быть связно с тем, что Екатеринбурга имеет статус уральской столицы рок-музыки, ведь именно в этом городе образовались популярные рок-коллективы «Чайф», «Наутилус Помпилиу», «Агата Кристи» и другие.

По словам 20% опрошенных, Казань звучит как инди, а Челябинск как музыка в жанре металл (так считают 19% опрошенных). Около 14% респондентов заявили о связи русского рэпа с Самарой, еще 15% отметили Ростов-на-Дону, откуда родом известный рэпер Баста.

С поп-музыкой у россиян обычно ассоциируются Волгоград (13%), Воронеж (13%) и Пермь (12%).

