Россияне рассказали, с какими жанрами музыки у них ассоциируются города России
Москва у 22% опрошенных россиян ассоциируется с электронной музыкой, а у 21% - с поп-музыкой, говорится в исследовании HiFi-стриминга Звук.
У 22% респондентов Санкт-Петербург отзывается в душе классической и инструментальной музыкой, а также русским роком (17% опрошенных). Помимо Санкт-Петербурга городом, ассоциирующимся с русским роком, стал Новосибирск (19%).
Кроме того, 31% опрошенных заявили, что с альтернативным роком у них ассоциируется Екатеринбург. Это может быть связно с тем, что Екатеринбурга имеет статус уральской столицы рок-музыки, ведь именно в этом городе образовались популярные рок-коллективы «Чайф», «Наутилус Помпилиу», «Агата Кристи» и другие.
По словам 20% опрошенных, Казань звучит как инди, а Челябинск как музыка в жанре металл (так считают 19% опрошенных). Около 14% респондентов заявили о связи русского рэпа с Самарой, еще 15% отметили Ростов-на-Дону, откуда родом известный рэпер Баста.
С поп-музыкой у россиян обычно ассоциируются Волгоград (13%), Воронеж (13%) и Пермь (12%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru