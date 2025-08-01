Художник комиксов Marvel Эсад Рибич станет гостем Comic Con Игромир

Среди работ аниматора комикся «Локи», «Серебряный Серфер: Реквием», «Тор: бог грома» и другие. Эсад Рибич является одним из наиболее известных авторов в американской индустрии. У гостей Comic Con Игромир будет возможность получить автограф художника и индивидуальные скетчи.

Приезд художника в Москву состоится при поддержке издательства комиксов BUBBLE.

Само событие пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре, передает «Радиоточка НСН».



