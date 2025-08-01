Художник комиксов Marvel Эсад Рибич станет гостем Comic Con Игромир
Художник комиксов Marvel Comics Эсад Рибич выступит на сцене Comic Con Игромир и пообщается с фанатами, сообщила пресс-служба «Яндекс Афиши».
Среди работ аниматора комикся «Локи», «Серебряный Серфер: Реквием», «Тор: бог грома» и другие. Эсад Рибич является одним из наиболее известных авторов в американской индустрии. У гостей Comic Con Игромир будет возможность получить автограф художника и индивидуальные скетчи.
Приезд художника в Москву состоится при поддержке издательства комиксов BUBBLE.
Само событие пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре, передает «Радиоточка НСН».
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