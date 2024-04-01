В России появится коммерческий фонд развития кино и анимации
Национальная медиа группа и Российский фонд прямых инвестиций создают совместный коммерческий фонд развития кино и анимации. Об этом сообщили представители НМГ.
Отмечается, что за его счет будет осуществляться системное финансирование производства полнометражных фильмов для дальнейшего проката на коммерческой основе. Инвестиции составят до восьми миллиардов рублей, более половины средств внесет НМГ.
Так, первый этап по отбору проектов будет проводить НМГ, окончательное решение будет приниматься на контентном комитете фонда, в который войдут представители НМГ и РФПИ. Сам контентный комитет будет возглавлять генеральный продюсер «НМГ Студии» и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук. В организациях рассчитывают уменьшить время создателей проектов на поиск инвесторов, а также увеличить количество кинокартин в России для их дальнейшего экспорта в страны Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.
Гендиректор НМГ Светлана Баланова отметила, что ключевым вызовом является кратный рост производства качественного медиаконтента во всех средах в сжатые сроки.
Ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров в эфире НСН рассказал, что открытие профессиональной студии анимации в каком-либо регионе требует очень много денег и большого количества кадров. Он также отметил, что российские мультфильмы популярны за рубежом и собирают там неплохие деньги, передает «Радиоточка НСН».
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