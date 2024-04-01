В России появится коммерческий фонд развития кино и анимации

Так, первый этап по отбору проектов будет проводить НМГ, окончательное решение будет приниматься на контентном комитете фонда, в который войдут представители НМГ и РФПИ. Сам контентный комитет будет возглавлять генеральный продюсер «НМГ Студии» и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук. В организациях рассчитывают уменьшить время создателей проектов на поиск инвесторов, а также увеличить количество кинокартин в России для их дальнейшего экспорта в страны Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова отметила, что ключевым вызовом является кратный рост производства качественного медиаконтента во всех средах в сжатые сроки.

Ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров в эфире НСН рассказал, что открытие профессиональной студии анимации в каком-либо регионе требует очень много денег и большого количества кадров. Он также отметил, что российские мультфильмы популярны за рубежом и собирают там неплохие деньги, передает «Радиоточка НСН».

