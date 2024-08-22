В России перезапустят фестиваль «Хомякон»

В России будет перезапущен фестиваль «Хомякон», который соберет фанатов комиксов, кино, K-Pop, косплея и азиатской культуры, говорится в релизе компании «Яндекс Афиша», имеющемся в распоряжении НСН.

Фестиваль пройдет с 20 по 22 декабря в московском Экспоцентре. На нем ожидаются громкие премьеры, выступление российских и мировых звезд, а также участие лучших косплееров СНГ.

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Как отметил главный редактор издательства Bubble Comics Роман Котков, первый «Хомякон» прошел в 2016 году, это был «очень атмосферный и ламповый фестиваль».

«В этом же году к нам пришли партнёры — "Плюс Студия", "Кинопоиск" и "Яндекс Афиша" с идеей большого поп-культурного фестиваля, и мы, не раздумывая, решили возродить "Хомякон", масштабировать его и вывести на новый уровень», - добавил Котков.

Основатель издательства Bubble Comics Артем Габрелянов, являющийся также продюсером и сценаристом фильма «Майор Гром: Игра», ранее рассказывал «Культурному гиду НСН» о комиксе про геймеров «Читеры», мрачном и жестком комиксе-хорроре для категории 18+ «Мрак» и манге «Тагар», которая стала бестселлером.

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ФОТО: Наталья Шавшина
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