«До замужества или после развода»: В России описали портрет театрального зрителя

«В театр в России ходят 3-3,5% населения, это очень тонкая прослойка. Основной контингент театральных зрителей – это всегда девушки до замужества, женщины после первого развода и женщины после выхода на пенсию. Парами тоже ходят, но в основном зал женский. Так было всегда. Я вижу в основном публику от 40 до 60 лет, я наблюдаю несколько раз в неделю театральный зал. Поэтому не нужно представлять, что театр когда-то был местом молодых людей, но случаются определенные периоды и культовые режиссеры, которые привлекают молодежь. Независимые негосударственные театры привлекают молодых людей гораздо больше. В Петербурге таких театров около 60», - рассказала она.

При этом Дмитревская подчеркнула, что уход из зала во время спектакля – это редкость сегодня.

«Я не вижу, что люди часто уходят до конца спектакля. Если ушли четыре-пять человек, это уже считается, что люди уходили. Уход из зала – это довольно редкая вещь. Это может говорить о развитом зрительском вкусе или наоборот. Это может говорить о плохом самочувствии или форс-мажоре, обстоятельства бывают разные... Уходят в основном в антрактах, но не на спектакле», - добавила собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что стоимость самых дешевых билетов в Большой театр с начала 2024 года выросла на 150%. При этом средний чек на билеты в других театрах вырос на 4%, передает «Радиоточка НСН».

