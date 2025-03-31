«До замужества или после развода»: В России описали портрет театрального зрителя
Театральный критик Марина Дмитревская заявила НСН, что в театр в России ходят 3-3,5% населения.
В России в театр традиционно ходят девушки до замужества, женщины после развода или на пенсии, а средний возраст зрителя составляет от 40 до 60 лет, заявила НСН главный редактор «Петербургского театрального журнала», театральный критик Марина Дмитревская.
Миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 год) чаще представителей других поколений не досматривают спектакли, но испытывают при этом чувство неловкости, показал опрос МТС Live. До занавеса театр покидают 67,6% респондентов из поколения Y. Среди зумеров (родившиеся с 1996 по 2010 год) спектакли недосматривает лишь 40% опрошенных, но они не испытывают при этом негативных эмоций. Дмитревская отметила, что молодые люди в театр ходят не так часто, как хотелось бы.
«В театр в России ходят 3-3,5% населения, это очень тонкая прослойка. Основной контингент театральных зрителей – это всегда девушки до замужества, женщины после первого развода и женщины после выхода на пенсию. Парами тоже ходят, но в основном зал женский. Так было всегда. Я вижу в основном публику от 40 до 60 лет, я наблюдаю несколько раз в неделю театральный зал. Поэтому не нужно представлять, что театр когда-то был местом молодых людей, но случаются определенные периоды и культовые режиссеры, которые привлекают молодежь. Независимые негосударственные театры привлекают молодых людей гораздо больше. В Петербурге таких театров около 60», - рассказала она.
При этом Дмитревская подчеркнула, что уход из зала во время спектакля – это редкость сегодня.
«Я не вижу, что люди часто уходят до конца спектакля. Если ушли четыре-пять человек, это уже считается, что люди уходили. Уход из зала – это довольно редкая вещь. Это может говорить о развитом зрительском вкусе или наоборот. Это может говорить о плохом самочувствии или форс-мажоре, обстоятельства бывают разные... Уходят в основном в антрактах, но не на спектакле», - добавила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что стоимость самых дешевых билетов в Большой театр с начала 2024 года выросла на 150%. При этом средний чек на билеты в других театрах вырос на 4%, передает «Радиоточка НСН».
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