Продюсер объяснил, почему SHAMAN не стал звездой уже 10 лет назад

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) не смог стать звездой 10 лет назад, потому что не имел в своём репертуаре песен собственного сочинения. Так считает музыкальный продюсер Александр Яковлев.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, что не получилось у исполнителя в 2013-м году, когда он успешного выступил в шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» под кураторством Аллы Пугачевой. В то время Яковлев также был музыкальным наставником в данном проекте.

Как вспоминает продюсер, 10 лет назад Дронов был студентом музыкальной академии имени Гнесиных и демонстрировал довольно сильные вокальные данные. Его даже хвалила сама Пугачёва. Тогда на телешоу «Фактор А» Ярослав довольствовался третьем местом.

Однако, по словам Яковлева, чтобы стать настоящей звездой, артист должен, помимо мастерства исполнителя, обладать авторским талантом. Именно после того, как Дронов начал сам писать песни, его сценическая карьера пошла в гору, считает продюсер.

