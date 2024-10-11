В России издали книгу о pet-friendly-культуре

Книга-гид состоит из пяти глав – «Офис», «Бизнес», «Город», «Дом», «Общество», которые охватывают все уровни взаимодействия с питомцами. В них даны пошаговые инструкции для реализации pet-friendly проектов в разных отраслях, представлены рекомендации юристов, регламенты и памятки для сотрудников, а также правила, как вести себя с питомцами и их хозяевами. Помимо этого, в издании собраны готовые шаблоны рекомендаций и чек-листов, которые компании смогут оперативно адаптировать под свои рабочие процессы. Также Центр разработал дизайн pet-friendly наклейки на входную дверь, которую могут использовать заведения, открытые для гостей с питомцами.

По словам начальника Управления координации приоритетных программ Правительства Москвы Сергея Заглазеева, ответственное отношение к домашним животным постепенно становится частью культуры нашего общества.

Ранее президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина в беседе с НСН заявила, что желающим взять питомца из приюта стоит изучить историю животного, не отмахиваться от взрослых животных и помнить, что каждый питомец уникален.

