В России издали книгу о pet-friendly-культуре
В России появилась книга о pet-friendly-культуре. Книгу-гид «Вместе» написал Центр изучения питания и благополучия животных в партнерстве с проектным офисом программы мэра Москвы «Мой район».
Книга-гид состоит из пяти глав – «Офис», «Бизнес», «Город», «Дом», «Общество», которые охватывают все уровни взаимодействия с питомцами. В них даны пошаговые инструкции для реализации pet-friendly проектов в разных отраслях, представлены рекомендации юристов, регламенты и памятки для сотрудников, а также правила, как вести себя с питомцами и их хозяевами. Помимо этого, в издании собраны готовые шаблоны рекомендаций и чек-листов, которые компании смогут оперативно адаптировать под свои рабочие процессы. Также Центр разработал дизайн pet-friendly наклейки на входную дверь, которую могут использовать заведения, открытые для гостей с питомцами.
По словам начальника Управления координации приоритетных программ Правительства Москвы Сергея Заглазеева, ответственное отношение к домашним животным постепенно становится частью культуры нашего общества.
Ранее президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина в беседе с НСН заявила, что желающим взять питомца из приюта стоит изучить историю животного, не отмахиваться от взрослых животных и помнить, что каждый питомец уникален.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять мирных жителей ранены в Шебекино Белгородской области после ударов ВСУ
- В Москве посудомойщицу из Кадетского корпуса обвинили в терроризме
- МИД Польши сообщил о снижении выдачи виз россиянам
- В России издали книгу о pet-friendly-культуре
- СМИ: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана
- Нидерланды выделили Украине €10,4 млрд на военные расходы
- Мещанский суд Москвы продлил арест американца Татера до ноября
- В Курской области эвакуированы 56 жителей приграничных районов
- ФАС проведет анализ цен на рыбную продукцию в России
- Цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru