В ремейке мультфильма «Короля Льва» спрятана «настоящая» сцена

В новом анимационном фильме «Король Лев» использован кадр реального события. Об этом рассказал режиссер ремейка мультфильма Джона Фавро, сообщает телеканал «Звезда».

Речь идет о восходе солнца в африканской саванне в начальных кадрах ремейка.

«Это единственная настоящая сцена в «Короле Льве». Там было 1490 сцен, созданных аниматорами и художниками по компьютерной графике», — заявил Фавро.

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В нашей стране флагманский релиз «Диснея» более миллиарда рублей. Критики объясняют ажиотаж интересом поколения родителей и детей к ремейку «Короля Льва».

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.

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ФОТО: Disney
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