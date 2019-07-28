В ремейке мультфильма «Короля Льва» спрятана «настоящая» сцена
В новом анимационном фильме «Король Лев» использован кадр реального события. Об этом рассказал режиссер ремейка мультфильма Джона Фавро, сообщает телеканал «Звезда».
Речь идет о восходе солнца в африканской саванне в начальных кадрах ремейка.
«Это единственная настоящая сцена в «Короле Льве». Там было 1490 сцен, созданных аниматорами и художниками по компьютерной графике», — заявил Фавро.
В нашей стране флагманский релиз «Диснея» более миллиарда рублей. Критики объясняют ажиотаж интересом поколения родителей и детей к ремейку «Короля Льва».
Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.
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