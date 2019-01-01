В «Союзмультфильме» заявили об отказе от ремейков
Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.
Шеф-редaктор студии «Союзмультфильм» Сергей Кaпков зaявил в интервью РИA Новости, что идея создaть продолжение мультсериaлa «Ну, погоди!» вызывaет сомнения. По его словaм, возникнут сложности с определением социaльной принaдлежности Волкa.
Директор киностудии «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил в интервью НСН о том, что в российские мультипликаторы не пойдут по пути производства ремейков.
«Ремейки – это один из путей развития киностудии. Disney, делая ремейки, не делает их один в один. Например, сначала был анимационный фильм, а потом в качестве ремейка киностудия зрителям предлагает игровое кино. Это два разных творческих произведения. Disney же не будет делать новый мультфильм вместо старого. Такой путь утопичен», - заявил Машковцев.
Директор «Союзмультфильма» считает, что наиболее интересна работа над сиквелом, продолжением сюжетной линии уже известного мультсериала, как, например, «Простоквашино».
«Если мы возьмем пример «Простоквашино», мы увидим, что это – продолжение старого «Простоквашино», но не ремейк, а сиквел. Делать ремейки не очень интересно, потому что сложно перебить качество оригинала. Ведь ты стараешься взять из оригинала самое лучшее, а вот делать продолжение оказывается очень даже интересным. Поэтому я за продолжение, чем за повторение того, что было уже однажды хорошо сделано», - отметил собеседник НСН.
Ранее лидер группы «Ноль» Федор Чистяков в интервью НСН рассказал о работе над музыкой для новых серий мультфильма «Простоквашино».
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