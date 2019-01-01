В «Союзмультфильме» заявили об отказе от ремейков

Шеф-редaктор студии «Союзмультфильм» Сергей Кaпков зaявил в интервью РИA Новости, что идея создaть продолжение мультсериaлa «Ну, погоди!» вызывaет сомнения. По его словaм, возникнут сложности с определением социaльной принaдлежности Волкa.

Директор киностудии «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил в интервью НСН о том, что в российские мультипликаторы не пойдут по пути производства ремейков.

«Ремейки – это один из путей развития киностудии. Disney, делая ремейки, не делает их один в один. Например, сначала был анимационный фильм, а потом в качестве ремейка киностудия зрителям предлагает игровое кино. Это два разных творческих произведения. Disney же не будет делать новый мультфильм вместо старого. Такой путь утопичен», - заявил Машковцев.