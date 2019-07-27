Бардин и Норштейн рассказали о плачевном состоянии российской мультипликации

Просмотры всех серий мультфильма «Три кота» в русскоязычном сегменте YouTube превысили полтора миллиарда, информирует пресс-служба Минкультуры, при поддержке которого создан мультсериал.

«Мультфильм «Три кота» - это цикл истории о трех котятах: Компоте, Коржике и Карамельки. Они учатся преодолевать трудности с помощью собственной изобретательности и поддержки родных.

Первый показ состоялся в 2015 году. С тех пор отснято 156 эпизодов. «Три кота» переведен на 29 языков, его успешно демонстрируют в 150 странах. На создание мультсериала Минкульт выделил только в 2018 году 6,5 миллиона рублей.

Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин, создавший «Летучий корабль», «Выкрутасы», «Прежде мы были птицами», отметил успех коллег-мультипликаторов, но признался, что не следит за творчеством нового поколения мультипликаторов. В эфире НСН он рассказал, почему.

«Конечно, это успех, что наши мультфильмы смотрят во всем мире. Очень хорошо. Я – представитель мультипликаторов старой формации, и вкусы нынешнего зрителя очень далеки от меня. Я не слежу за творчеством молодых, а то, что мне попадается, вызывает отторжение – это не мое. У меня ощущение, что я умер лет 20 назад», - сказал Бардин.