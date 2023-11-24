Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве
Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает ТАСС.
По его словам, сегодня кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, а также имеет важное туристическое значение, потому что показывает достопримечательности и красоты города.
Более того, отрасль предоставляет рабочие места широкому кругу специалистов.
Так, ранее стало известно, что индийские кинематографисты проведут съемки на площадках Москвы, первые съемки должны пройти уже в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы. Отмечается, что представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки города, а также познакомились с возможностями, которые Москва предоставляет российским и иностранным съемочным группам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru