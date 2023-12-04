Комедия «Теща» возглавила российский кинопрокат в России
Российская комедия «Теща» стала лидером кинопроката в России, сообщает Kinobusiness.
Фильм заработал 213 млн рублей за минувшие выходные. Второе место занимает отечественный фильм «По щучьему велению». Лента принесла создателям 75,7 млн рублей. Замыкает тройку российская спортивная комедия «Хоккейные папы», собравшая за выходные 39,3 млн рублей.
Ранее певец Филипп Киркоров и ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приняли участие в премьерном показе фильма «Теща» в кинотеатре «Каро Октябрь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru