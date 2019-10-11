В регионах покажут социальное кино «Интернет для всех»

Социальное кино «Интернет для всех», посвящённое 25-летию российского национального домена .RU, покажут в регионах России. Как сообщается на сайте домена, первые показы пройдут 18 октября в Воронеже.

Премьера фильма о том, как сильно может изменить жизнь отдельного человека простое подключение к сети, прошла 19 сентября в Москве в Доме кино. Зрители были так впечатлены картиной, что создатели решили устроить демонстрацию кино в регионах страны.

Добавим, подробнее о картине, создателях, предыстории, расписании показов и других деталях можно узнать на промостранице фильма.

Ранее НСН писала о том, как кинематографисты СНГ договорились лучше использовать русскоязычное пространство. Оценил это шаг в эфире НСН президент Aссоциaции продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.



