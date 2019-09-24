Кинематографисты СНГ договорились лучше использовать русскоязычное пространство

«Кризиса никакого нет. Это естественное желание, оно и практикой подтверждает. С Казахстаном, Беларусью, Грузией мы работаем системно, может быть, с Узбекистаном что-то начнется. Это, в общем и целом, русскоязычные пространства, которые нам интересны и важны. Ко-продукция в кино – один из основных и существенных способов создания фильмов. И почему бы нам по-соседски не сотрудничать? В целом, вполне содержательный процесс, в том числе соглашение. Мы его поддерживаем», - сказал он.

Ранее стало известно, что самым популярным фильмом в России с начала 21 века признали картину «Легенда №17». Его поставили на первое место представители каждой из возрастных групп от 18 до 55 и более лет.

