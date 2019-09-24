Кинематографисты СНГ договорились лучше использовать русскоязычное пространство
Президент Aссоциaции продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов объяснил в эфире НСН, зачем кинематографисты из бывшего СССР решили объединиться.
Кинематографисты из шести стран СНГ и Грузии подписали в Минске соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ, в частности, предусматривает создание совместных кинопроектов в самое ближайшее время.
Президент Aссоциaции продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов в интервью НСН заявил, что данное соглашение не свидетельствует о каком-то кризисе в кинематографе на постсоветском пространстве.
«Кризиса никакого нет. Это естественное желание, оно и практикой подтверждает. С Казахстаном, Беларусью, Грузией мы работаем системно, может быть, с Узбекистаном что-то начнется. Это, в общем и целом, русскоязычные пространства, которые нам интересны и важны. Ко-продукция в кино – один из основных и существенных способов создания фильмов. И почему бы нам по-соседски не сотрудничать? В целом, вполне содержательный процесс, в том числе соглашение. Мы его поддерживаем», - сказал он.
Ранее стало известно, что самым популярным фильмом в России с начала 21 века признали картину «Легенда №17». Его поставили на первое место представители каждой из возрастных групп от 18 до 55 и более лет.
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