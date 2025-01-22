В Пушкинский музей вернулась отреставрированная картина «Святой Себастьян» Луки Джордано

По словам художника-реставратора Николая Колесникова, реставрация картины длилась два года, хотя и видимых разрушений видно не было, однако исследования показали, что «не все так безоблачно»: полотно находилось под толстым слоем старого лака, который со временем загрязнялся, желтел и тускнел.

В петербургском Эрмитаже хранятся четырнадцать картин Лука Джордано, в том числе «Похищение Европы» и «Битва лапифов с кентаврами». В коллекции Пушкинского музея в Москве хранятся еще несколько полотен, включая «Аполлона и Марсия».

Ранее стало известно, что в Кронштадте планируют завершить реставрацию фасадов Владимирского собора в 2025 году, напоминает RT.

