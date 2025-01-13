В Москве отреставрируют историческое здание театра «Эрмитаж»
Согласован проект реставрации здания столичного театра «Эрмитаж». Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, проект предполагает в том числе проведение ряда работ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для сотрудников и посетителей театра.
«При этом объект сохранит свой исторический облик и планировочную структуру. Также будут восстановлены некоторые утраченные архитектурные элементы», – отметил Щербаков.
Существующая планировка помещений театра была разработана и реализована в 1948 году. Теперь специалистам предстоит укрепить несущие конструкции и кирпичные стены, заменить перекрытия и лестницы. В порядок приведут входные группы и организую выходы для эвакуации посетителей. Также в «Эрмитаже» появится шахта для подъемной платформы с первого на третий этаж.
Проектном предусмотрены и некоторые конструктивные изменения здания. Там появится зрительский буфет на 28 посадочных мест, а специальные технические галереи упростят доступ в запотолочное пространство Большого зрительного зала. Реставрацию проведут и на фасаде «Эрмитажа», в том числе воссоздадут балюстраду ограждения.
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