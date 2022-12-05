В программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» вошли 10 фильмов
Программный директор первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая заявила, что проходящему в Москве смотру удалось собрать сильную конкурсную программу.
В частности, в рамках кинофестиваля будут представлены 10 фильмов. Это картины Тамары Дондурей «Рядом», «Доктор» Артёма Темникова, «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко, «Наводнение» Ивана И. Твердовского, «Волны» Михаила Брашинского.
Также будут продемонстрированы кинокартина «Меньшее зло» Виктора Шамирова, новая работа Григория Константинопольского «Клипмейкеры», хоррор «Медея» Игоря Волошина, детективная драма Степана Бурнашева «Айта» и фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».
В состав жюри фестиваля «Зимний» вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актёр Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. Под председательством режиссёра и сценариста Алексея Германа мл. им предстоит определить не только обладателя Главного приза, но и вручить награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение.
Ранее картина Глеба Панфилова «Иван Денисович» удостоилась премии как лучший фильм по мотивам литературного произведения на 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro («Золотой эфеб») в итальянском Палермо, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- В программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» вошли 10 фильмов
- Причиной гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание
- Медведев предрек рост цен на нефть из-за введенного потолка на нее
- Песков анонсировал ответ на введение Западом потолка цен на нефть
- Депутат предположил «праведный гнев» Лепса в драке с петербуржцем
- Володин обвинил США в попытках сдержать развитие других стран
- Правительство Финляндии внесло в парламент проект о вступлении в НАТО
- СМИ: Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области
- СМИ: ЕС хочет наложить санкции на российские беспилотники
- Шольц: Эффективность санкций против России возрастает
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru