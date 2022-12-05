В программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» вошли 10 фильмов

В частности, в рамках кинофестиваля будут представлены 10 фильмов. Это картины Тамары Дондурей «Рядом», «Доктор» Артёма Темникова, «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко, «Наводнение» Ивана И. Твердовского, «Волны» Михаила Брашинского.

Также будут продемонстрированы кинокартина «Меньшее зло» Виктора Шамирова, новая работа Григория Константинопольского «Клипмейкеры», хоррор «Медея» Игоря Волошина, детективная драма Степана Бурнашева «Айта» и фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».

В состав жюри фестиваля «Зимний» вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актёр Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. Под председательством режиссёра и сценариста Алексея Германа мл. им предстоит определить не только обладателя Главного приза, но и вручить награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение.

Ранее картина Глеба Панфилова «Иван Денисович» удостоилась премии как лучший фильм по мотивам литературного произведения на 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro («Золотой эфеб») в итальянском Палермо, сообщает RT.