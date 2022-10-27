Сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Испании

В сообщении напомнили, что ранее «Батя» также был представлен на фестивалях в Каннах и Милане, после его отправили на смотр в Испанию в виде шорткома из полутораминутных скетчей.

«После триумфов в Каннах и Милане «Батя»... стал участником программы фестиваля веб-сериалов Bilbao Seriesland. Российский шортком был представлен на фестивале в четырёх номинациях, и в итоге взял приз за лучший сценарий», - отметили в пресс-службе.говорится в сообщении.

Изначально комедия «Батя» была представлена зрителям в виде полнометражного фильма, который собрал в россиийском прокате более 500 млн рублей, после чего на каналах ТНТ и ТНТ4 был показан мини-сериал из четырёх эпизодов с дополнительными сценами.

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