В программу Берлинале вошёл фильм Александра Золотухина

Картина «Брат во всем» российского режиссера Александра Золотухина вошла в конкурсную программу Encounters 72-го Международного Берлинского кинофестиваля, сообщается на сайте кинофорума. Как заявляют организаторы, в этот раздел Берлинале были отобраны смелые киноработы независимых кинорежиссёров-новаторов.

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Фильм рассказывает историю взросления двух братьев, котором предстоит освоить профессию военного летчика.

В 2022 году за главные призы основного конкурса поспорят 18 кинолент из 15 стран. Международный Берлинский кинофестиваль пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля.

Кроме картины Золотухина, Россию в других программах представит дебютная работа Михаила Бородина «Продукты 24», поднимающая актуальные вопросы мигрантов и трудового рабства. А также лента «Страна Саша» Юлии Трофимовой, короткометражка Анастасии Вебер «Трэп» и документальный фильм «Haulout» Евгении и Максима Арбугаевых.

Ранее два российских фильма отобрали на кинофестиваль в Роттердаме.

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ФОТО: кадр со съемок / «ПрофиСинема»
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